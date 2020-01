El último fin de semana, Tilsa Lozano fue víctima de la ola de delincuencia que aqueja a la ciudad de Lima, luego que unos ladrones ingresaran a su casa llevándose objetos de valor, los cuales incluyen documentos personales de la exmodelo. Sin embargo, algunas voces como la de Rodrigo González aseguran que ‘La Tili’ está aprovechando este suceso para “vender” la exclusiva de su robo.

Esta crítica Rodrigo González la hizo en una de sus historias de Instagram donde compartió un par de videos donde Tilsa Lozano habla sobre su reciente romance con el ex de Olinda Castañeda, Jackson Mora, así como prometer dar mayores detalles del robo de su hogar.

En el video se puede escuchar a Tilsa Lozano decir lo siguiente: “... La prensa ha estado comentando muchísimas cosas. Se han vivido cosas bastante fuertes en mi familia. He recibido miles de mensajes por parte de ustedes de apoyo, preguntándome si estamos bien. El día de hoy voy a darles todos los detalles de lo que ha pasado, de lo bonito que estoy viviendo (en relación a su reciente romance con Jackson Mora), y de lo feo que estoy viviendo (a causa del robo de su casa)”.

Ante esto, Rodrigo González no se cayó nada y decidió dar su controversial opinión sobre el mensaje de Tilsa Lozano, asegurando que la ex conejita Playboy no tendría otra finalidad que “vender” los detalles no conocidos de su robo, así como las infidencias de su viaje a Miami al lado de Jackson Mora.

“Y ahora a vender la exclusiva de su robo y su nuevo amor ‘el inversionista’ ¿Qué otra cosa podría aportar al show? De esto vive y así se maneja”, aseguró Rodrigo González en Instagram.

Asimismo, en otras historias de Instagram, Rodrigo González expuso a Tilsa Lozano con su nueva pareja, Jackson Mora, degustando en un lujoso restaurante. En dichas historias, el popular ‘Peluchín’ destacó que a ambos personajes les gusta la cámara.

“Tilsa (Lozano) llamo ‘figuretti’ a su inversionista... Todos nos dimos cuenta hace rato: a los dos los vuelve locos, loquitos, locos, el show”.