Ozzy Osbourne decidió poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales respecto a su salud. En entrevista en el programa de televisión ‘Good Morning América’, el cantante de rock, acompañado de su esposa Sharon y sus hijos, Kelly y Jack, habló de aquellos problemas que lo obligaron a posponer dos veces en el último año su gira de despedida.

“Ha sido terriblemente desafiante el 2019 para todos nosotros. Hice mi último concierto antes de Navidad del 2018 en el Forum de Los Ángeles. Entonces tuve una mala caída y tuve que operarme del cuello, que dañó todos mis nervios”, refirió el rockero de 71 años.

El músico que ha pasado por diversos problemas de salud continuó con su relato y confesó la enfermedad que le fue diagnosticada en febrero del 2019. “No soy bueno guardando secretos. No puedo más andar por ahí con esto porque se me están acabando las excusas. Descubrí que tengo una forma leve de...”, dijo. De inmediato su esposa terminó la oración: “Es Parkin 2, que es una forma de Parkinson. Hay tantos tipos diferentes de Parkinson”, explicó.

“No es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. Es como si tuvieras un buen día y luego realmente un mal día”, agregó el cantante.

Además, Osbourne detalló lo resquebrajada que tuvo su salud el año pasado. “Estaba en un estado impactante. Estoy tomando una gran cantidad de medicamentos, principalmente para la cirugía. Tengo entumecimiento en mi brazo y mis piernas se están enfriando. No sé si es el Parkinson o qué. Ese es el problema porque se cortaron los nervios cuando hicieron la cirugía. Nunca había oído hablar de dolor en los nervios, y es un sentimiento extraño”.

Pese a que circularon rumores acerca de que agonizaba, el exvocalista de Black Sabbath contó que actualmente se siente mejor. “Odio decepcionar a la gente y no hacer mi trabajo, cuando veo a mi esposa ir a trabajar, que mis hijos van a trabajar, a todos tratando de ser útiles para mí, eso me deprime porque no puedo contribuir con mi familia. Pero ya sabes, estoy mucho mejor ahora que en febrero pasado”.

Junto a su esposa reveló que las opciones médicas que hay a su alcance en Estados Unidos se encuentran agotadas. “Hemos llegado a un punto en este país donde no podemos ir más lejos porque tenemos todas las respuestas que podemos obtener aquí”, mencionaron. Es así que en abril viajará a Suiza para buscar tratamientos alternativos y ver a un profesor especialista en enfermedades relacionadas con el sistema inmune.

Antes de finalizar, el intérprete pidió apoyo a sus fans. “Me siento mejor por haber admitido que padezco Parkinson. Espero que (mis fans) me apoyen y estén ahí, porque los necesito”. Y añadió que está ansioso por volver a la carrera. “Todavía no estoy acabado”.

El cantante anunció las fechas de los shows reprogramados en Europa que fueron pospuestos a inicios del 2019.

Datos

- Proyectos. Ozzy lanzará su nuevo disco, ‘Ordinary Man’, el 21 de febrero y reprogramará los conciertos que fueron cancelados.