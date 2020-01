El pasado domingo las redes sociales estallaron por la acusación que Miss Colombia, Jesenia Orozco hiciese contra la organización de Miss Global 2020 al afirmar la existencia de un fraude que buscaba favorecer a Palmira Ruíz representante de México en el certamen.

¿Quién es la bella reina implicada en tremendo escándalo?

Palmira Ariannda Ruíz Vigueras, de 27 años de edad es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca en México. La soberana de la también Heroica ciudad tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, además de ser modelo y bailarina de ballet clásico.

En mayo de 2019 fue designada como Miss global Oaxaca, dos meses después, en agosto, se coronó como ganadora de Miss Global México 2019.

Sin embargo la huajuapeña no es ajena a las luces ni a las cámaras ya que antes de asumir como Miss Global Oaxaca se ha desempeñado en la conducción en distintos medios de comunicación tanto locales como fuera de Oaxaca, entre los que se encuentran Ultratelevisión Puebla, Tv Azteca Puebla, MVM Noticias Oaxaca y TV Azteca Oaxaca; además de haber conducido la antesala del concierto de Donaji en 2018.

La acusan de fraude

El último domingo se celebró en tierras oaxaqueñas la septima edición del concurso de belleza Miss Global Internacional que reunió a 55 candidatas. La ceremonia se vio envuelta en un escándalo luego de que la reina colombiana, Jesenia Orozco afirmará ante todos los asistentes que se estaba efectuando un presunto fraude que buscaba favorecer a la concursante anfitriona, Palmira Ruíz.

“Es un fraude, el señor pagó, hay una gran corrupción en México, no es justo lo que están haciendo, es una falta de respeto con las mujeres que se han esforzado para estar aquí, tienen que ser justos”, gritaba la colombiana sobre el escenario.

Sus declaraciones fueron aplaudidas por todo el público y varias de sus compañeras la respaldaron con un fuerte abrazo.

Un día después de lo ocurrido, Jesenia Orozco aclaró que sus gritos no se debieron a un disgusto por no haber ganado sino los actos de injusticia que se cometían contra el resto de concursantes.

“Yo estaba molesta no por no haber ganado sino porque estaban haciendo una cosa injusta porque muchas niñas vinieron desde diferentes partes del mundo, de Irak, Afganistán para presenciar y vivir un momento agradable (...) el señor auspiciador en México paró el show porque dijo que tenía que ganar la niña de México como fuera, eso a mí me molestó”, explicó en entrevista a Radio La Fm de Colombia.

Desmiente las acusaciones

Por su parte Palmira Ruíz ha salido al frente a defenderse de las imputaciones hechas por Jesenia Orozco, al respecto la reina mexicana arremetió contra su excontendiente afirmando que solo buscaba protagonismo.

“Ella no sabía nada de lo que estaba pasando, ni fue asertiva porque no fue la gente de México quienes estaban haciendo el fraude sino Vam Pam. Realmente lo que se denuncia es el fraude que se quería hacer de afuera que no se confundan, la chica colombiana todo lo que quería era protagonizar porque realmente el concurso no es de acá”, puntualizó en el programa ‘Chisme No Like’.