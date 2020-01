La ex duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha empezado a visitar propiedades en el estado de Vancouver en Canadá para lo que será su nuevo hogar con el Príncipe Harry y su hijo Archie. Ella se habría interesado en una propiedad en particular, como lo afirma un corredor de bienes raíces al diario The Sun. Esta vivienda se ubica en la exclusiva zona de Golden Miles y cuesta 27 millones de dólares.

El medio británico indicó que Meghan Markle le habría expresado interés por la casa al experto en propiedades, quien además señala el público interesado por adquirir una vivienda en Golden Miles. "La zona atrae particularmente a jóvenes triunfadores superricos, conscientes de la importancia de la imagen. Está cerca de playa Kitsilano, que es un lugar muy agradable para hacer cosas como yoga en verano”, manifiesta.

La casa es de unos 641 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios y cinco baños dentro de sus cuatro plantas. Es a través de la cocina y la sala de estar que se tiene una vista del mar y a los rascacielos de Vancouver. Cuando las ventanas, que separan estos ambientes con el jardín, se abren, el camino se dirige directamente hacia el océano.

Posible casa de los ex Duques de Sussex

Asimismo, el corredor de bienes raíces resaltó las ventajas de vivir allí. "Lo mejor de todo para Harry y Meghan es que es tranquilo y los lugareños respetan y valoran la privacidad de cada uno”, ante los flashes y cámaras que la pareja ha estado expuesta por su paso en la realeza.

Meghan Markle y el Príncipe Harry en Canadá

Meghan Markle y el Príncipe Harry renunciaron a la corona británica a inicios de enero. Harry llegó a Canadá este martes y la ex Duquesa de Sussex salió a pasear a sus perros al parque con su hijo de ocho meses, Archie.