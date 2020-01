María Pía Copello: conoce la historia de amor con su esposo Samuel Dyer Coriat

María Pía Copello se encuentra celebrando su cumpleaños número 43 y la exitosa expresentadora de “Esto es guerra” lo disfruta al lado de sus familiares, sus tres hijos y al que considera el hombre de su vida, su esposo, el empresario peruano Samuel Dyer Coriat, con quien lleva 13 años de casados.

La pareja se conoció en los primeros años de la década de los 2 mil y se casarían recién en 2006 tras una romántica pedida de mano que más de 10 años después María Pía Copello se animaría a revelar al gran público.

María Pía Copello tuvo tres hijos con Samuel Dyer Coriat.

“Me invitó a las dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente, yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada... ¡Que casi me trago!... cada día me convenzo que no me equivoqué... Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato”.

El 14 de enero de 2006 María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat se casaron y desde entonces han tenido tres hijos como son: Samuel, Vasco y Catalina. En la actualidad, la expresentadora ha confesado que ya no desea ser madre por cuarta vez.

María Pía Copello estuvo en "Esto es guerra" de 2015 a 2019.

Desde entonces, si bien es cierto que María Pía Copello ha llevado su vida privada muy en reserva, lo cierto es que de cuando en cuando (sobre todo en los últimos años) ha hecho uso de las redes sociales, en especial Instagram, para compartir publicaciones de su día a día al lado de su esposo, o de los viajes que ambos realizan junto a sus hijos a diversas partes del mundo.

Trece años después de haberse dado el “Sí”, María Pía Copello conserva más inquebrantable que nunca el amor hacia su esposo Samuel Dyer Coriat. De hecho, en julio de 2019, en una entrevista a un diario local expresó lo siguiente:

María Pía Copello lleva 13 años de matrimonio con Samuel Dyer Coriat.

“... Nuestra relación está basada en la comunicación, él es el hombre de mi vida, mi partner perfecto. Tengo tres hijos maravillosos a los que crío con su ayuda”.

Y agregaría: “Es mi apoyo en todos los aspectos de mi vida. Estamos abocados a la crianza de nuestros hijos...”

María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer Coriat.

En tanto que, en abril de 2018, en el set de “En boca de todos”, también tendría tiernas palabras para Samuel Dyer Coriat: “Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y siento que es el hombre perfecto para mí porque me tiene paciencia, porque tiene esa tolerancia que a veces yo no tengo. La verdad es que nos llevamos muy bien y eso, creo, es la base de cualquier relación”.

María Pía Copello y su paso por la TV peruana

María Pía Copello nació 22 en enero de 1977, siendo hija de Fernando Copello y Luisa Hora. Tras cursar estudios escolares en el Colegio Newton ingresaría a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) donde llevó la carrera de Publicidad y Marketing.

María Pía Copello en su etapa de "María & Timoteo".

Su primera aparición en la televisión peruana se dio en los primeros años de la década de los noventas como ‘cíndela’ en el programa infantil “Nubeluz”.

En 1999 reemplazaría a Karina Rivera en la conducción de María Pía & Timoteo hasta el año 2006. Luego tendría paso por otros programas como “Talento Urbano” (2008), 321 María Pía (2011), Yo Soy Kids (2014) y uno de sus más recordados como conductora de “Esto es guerra” (2015 – 2019).

María Pía Copello se ha estrenado como influencer en YouTube e Instagram.

En la actualidad ha abocado su carrera a las redes sociales donde ha tenido un gran impacto entre los internautas, sobre todo de YouTube e Instagram, con una gran base de seguidores.