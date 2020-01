En los más de 20 años que Magaly Medina se viene dedicando al periodismo de espectáculos en la televisión, la popular ‘Urraca’ destacó, entre otras cosas, por los innumerables ‘ampay’ que realizó a diversos futbolistas peruanos a lo largo del tiempo y tras el último destape de infidelidad de Carlos Zambrano, la periodista decidió confesar el por qué esta fijación con los jugadores de fútbol.

Durante la última emisión de su programa “Magaly TV, La Firme” por ATV, la periodista se refería al caso de Carlos Zambrano cuando, de pronto, comenzó a hablar sobre cómo tras haber estado retirada del periodismo de espectáculos por un par de años (sin mucho éxito) se daba cuenta que los futbolistas peruanos, en buena medida muchos de estos, seguían manteniendo una vida desordenada y poco ejemplar como deportistas.

Magaly Medina empezó de la siguiente manera: “Pasa que estos jugadores se han olvidado de lo que yo hacía antes, parece como si no hubieran vivido en el Perú o parece que las criaturas que ahora ya son jóvenes se pueden haber olvidado de lo que yo hacía; pero en una época ampayábamos a todos los jugadores de vida desordenada, a aquellos que más hacían goles fuera de las canchas”.

Ante esto, Magaly Medina decide confesar algo que nunca había comentado: las razones que la llevaron a centrarse (para muchos de manera obsesiva) en la vida privada de los futbolistas peruanos.

"... Porque veía en mi casa sufrir a muchísimas de las personas que más quiero en el mundo cada vez que venían de un estadio deprimidos porque el equipo de sus amores no hacía goles. Yo decía ‘nadie tiene derecho a jugar así con los sentimientos de un hincha’. Absolutamente nadie”.

En ese momento, Magaly Medina revela que comenzó a preguntar a varios hinchas del por qué del bajo rendimiento de muchos jugadores al momento de afrontar los partidos de fútbol.

“... Comienzo a averiguar qué pasa con los jugadores de fútbol. Entonces, me dicen ‘lo que pasa es que son unos relajados, andan chupando, con vedettes, con bataclanas’, ‘¿Qué? ¿Y nadie les dice nada?’, ‘No, nadie’... ahí es que empezamos con el equipo de producción y mis ‘chacales’ a ubicarlos y ver lo que hacían días antes del partido, un día antes. Los puse en evidencia”.

Sin embargo, Magaly Medina se defiende y asegura que esto no lo hizo, al menos de forma inicial, por el mero afán de tener rating:

“... No por un morbo innecesario, sino por una cuestión que, como madre y hermana de hinchas, veía eso a cada momento. Entonces, fue que empezó mi carrera de atrapa jugadorazos, no de jugadores de fútbol, de peloteros, porque esos son peloteros. Yo pensé que se habían reformado en este tiempo, y no, no se han reformado, han empeorado", sentenció la popular ‘Urraca’.