Jossmery Toledo refuta a Magaly Medina: “Sí dicen que cobro 1000 dólares, ¿debo ser millonaria no?”

Jossmery Toledo sigue acaparando titulares. Luego de que protagonizara una sesión de fotos para una marca de billeteras y carteras, la representante de la famosa mujer policía peruana reveló el monto que podría cobrar por promocionar un producto o servicio en sus redes sociales.

Una reportera de Magaly Medina se comunicó con Dionne, mánager de Jossmery, para saber lo que cobra por un video de 15 segundos en sus historias de Instagram. Según la mujer, Toledo cobraría hasta 1000 dólares.

Ante las críticas que ha recibido en las redes sociales por aprovechar de su fama, la mujer policía aseguró ella no cobra lo que dice el informe de “Magaly TV, La Firme”, pues vive en un lugar humilde.

“Yo me siento tranquila con ustedes porque los regalos o presentes que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarles un sol y lo seguiré haciendo, como siempre.

Ahora sí dicen que cobro 1000 dólares, creo que ¿debo ser millonaria no? Y no vivir en San Juan de Lurigancho y en zona roja, amo mi barrio”, escribió en sus historias de Instagram.

Jossmery Toledo explicó que su amiga dio esa información a propósito, pues se dieron cuenta que la estaban grabando. Añadió que por ahora no puede declarar en ningún programa y al último que iría es precisamente al de Magaly Medina.

“Y mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabían que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerles una entrevista, cosa que no puedo declarar por el momento y menos lo haría para ese programa. Ahora le pregunto a la señorita que grabó esta llamada: ¿averiguaste cuánto me pagó Renzo Costa en su sesión de fotos más video? Y es más, el post que colgué de la sesión las colgué porque me encantaron y no porque me pagaron y todo mi muro es así”, manifestó la joven policía que estuvo en la polémica por un video que subió a su cuenta de Tik Tok.

Por otro lado, la suboficial de tercera de la PNP aseguró que el videoclip que grabó hace poco fue por cariño al cantante que quiere tener éxito en el reggaetón. “Y referente al videoclip de @francochiesamusic lo apoyé con mucho cariño porque nos conocemos mucho tiempo y trato de apoyar a la música peruana en lo que pueda”, escribió.

En otra historia en Instagram, Jossmery Toledo no descartó responder a Magaly Medina, quien la criticó con dureza en su programa del martes 21 de enero. “Y bataclana como me llamaron, mejor no sigo opinando, me ahorro mis comentarios para cuando pueda declarar”, finalizó.