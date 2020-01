Katty García vuelve al ojo de la tormenta tras hablar de su embarazo a través de Instagram, esto en medio de una disputa judicial con su aún esposa Karim Vidal, quien la acusó de no dejarle ver al hijo que mantuvieron juntas.

Como se recuerda, cuando Katty García se casó con la peruana en Estados Unidos mencionó que había quedado embarazada gracias al tratamiento de Fecundación In Vitro.

PUEDES VER Karim Vidal arremete contra Katty García por alejarla de su hijo

Sin embargo, la exmodelo y exchica reality sorprendió a sus seguidores al dejar entrever que no se habría realizado el riguroso procedimiento para concebir a su bebé.

“A mí me molesta mucho que comenten cosas que no vienen al caso en las fotos que yo pongo con mi hijo (...) igual a mí no me interesa pero trato de borrar algunos mensajes que no quiero tenerlos en mi cuenta”, señaló.

Katty García finaliza relación con Karim Vidal

Cansada de las críticas, Katty García decidió responder las preguntas de los usuarios en Instagram. Uno de ello le hizo la pregunta clave: “¿Qué método utilizaste para salir embarazada?”

Karim Vidal y Katty García

A lo que ella respondió con un emoji de silencio, inusual a cómo declaraba sobre su embarazo cuando tenía una relación con Karim Vidal.

“¿El tratamiento de Antonio lo pagaste tú? O lo pagó Karim? Recuerda que ambas con mamás”, le preguntó otro usuario. Aquí Katty García levantó las sospechas de que su embarazo fue de forma natural. “No lo pagó nadie, a buen entendedor pocas palabras”, respondió la popular “Toñita del Rímac”

Cabe resaltar que la expareja de Katty García aseguró que la exmodelo y sus amigas le decían que el bebé tenía padre.

Katty García y Karim Vidal en juicio

Katty García y Karim Vidal se mantienen enfrentadas en un juicio por la tenencia del bebé que mantuvieron cuando eran pareja. El proceso de divorcio continúa en trámite, según la peruana que radica en Estados Unidos.

Por su parte, Katty García ya reinició su vida sentimental con un hombre, por lo que causó polémica en las redes sociales.