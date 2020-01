Justin Bieber retomó su carrera musical con mucha fuerza, pues su nuevo tema “Yummy” ha sido lanzado por todo lo alto y a pocos días de su estreno, ya cuenta con millones de reproducciones. Pese al éxito de su más reciente single, el cantante no se olvida del tema que significó su pase al estrellato y lo quiso recordar en una de sus publicaciones de Instagram.

El canadiense conmemoró los 10 años de “Baby”, primer sencillo de su álbum “My World 2.0”, que ocupó el primer lugar en las listas de reproducciones de YouTube. El ex de Selena Gomez compartió la portada del mencionado tema, donde un adolescente Justin Bieber lucía su rubia y lacia melena peinada hacia el costado, look que fue sensación entre los adolescentes en el año 2010.

PUEDES VER: Justin Bieber preocupa a fans con fotografías en el hospital tras sufrir complicaciones por enfermedad

“10 años” fue la escueta descripción que el intérprete de “Sorry” escribió como leyenda de su recordatorio, que ya acumuló 4 millones de corazones y miles de comentarios por parte de los fans, quienes expresaron su nostalgia y admiración.

Justin Bieber recuerda su tema 'Baby' y alborota las redes sociales

“Hace 10 años le rogué a mi mamá que me compre el muñeco que Bieber que cantaba ‘Baby’”, “Lo recuerdo, buenos tiempos”, “¡Leyenda!”, “10 años míos escuchando ‘Baby’”, fueron algunos mensajes para Bieber.

Incluso, el rapero Ludacris, quien colaboró con “Baby”, respondió el post del artista de 25 años. “Acabamos de empezar”, comentó el también compositor, alborotando a los seguidores.