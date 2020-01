Andrea Llosa sigue disfrutando de su viaje en Jamaica. La periodista hizo una pausa a sus vacaciones para dirigirse a sus seguidores y anunciar cuándo retornaría a las pantallas chicas.

Con una foto en la que aparece en bikini y recostada en una colchoneta en Negril, ciudad del oeste de Jamaica conocidas por sus aguas turquesas; Andrea Llosa contó que regresa a la televisión este 27 de enero.

“Hay que disfrutar cada momento de la vida… El lunes regreso al canal, se acabaron las vacaciones”, expresa la comunicadora de ATV junto a una imagen en la que aparece de lo más relajada mirando a la cámara.

“Felicidades Andrea, así tienes que relajarte muchos éxitos en tus vacaciones”, “Rica vida y bien merecida”, “Eternamente Bella”, “Disfruta al máximo tus vacaciones para que regreses recargada, te queremos Andrea” y “Qué envidia. Sana por si acaso. Bien ahí Andrea, disfruta a más no poder que regresarás con fuerza”; fueron algunos comentarios con buena vibra que le dejaron sus seguidores en Facebook.

Pero un comentario en Instagram generó que Andrea Llosa subiera varios videos en sus historias para contar algunos secretos de belleza. Según la periodista, su esposo fue quien le tomó varias fotos con el fin de que ella elija una donde se ve mejor, sin pensar que una seguidora le preguntaría si estaba embarazada.

“No tengo una barriguita, tengo una barrigaza que obviamente no tengo por qué mostrar porque ustedes no tienen que ser víctimas de tamaña grosería”, expresó la comunicadora en sus redes.

En otro momento, la conductora de “Andrea” contó lo que hace para verse mucho más delgada en su programa. “Es más, me fajo para salir en la tele, pero es la verdad. A mí me fajan en los dos programas”.

Para que le creen, pidió a sus seguidores que vean su programa del martes 21 para que se den cuenta que anda con el ceño fruncido. “La faja me presiona tanto que a veces no puede ni respirar. Esa es la verdad. Me cuesta sentarme”, añade.

Antes de despedirse de sus fans en Instagram, la figura de ATV aseguró que ella se quiere como es, pero pidió que tengan cuidado con sus comentarios hace otras personas.