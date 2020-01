Harry Styles tiene un “doble”. Así lo dieron a entender un grupo de jóvenes en un video grabado con la aplicación TikTok. Ellos grabaron el preciso instante en el que le preguntaban a un joven identificado como “Sean”, por la placa que se encuentra en su delantal, si era el cantante de la famosa banda ahora disuelta “One Direction”.

“¿Eres Harry Styles? Luces como Harry Styles", le comentaban mientras el “doble” los atendía en el servicio de automóviles de una conocida cadena de café.

Al verse rodeado de preguntas y afirmaciones, Sean sonrió y posteriormente se ocultó de los jóvenes detrás del mostrador. Hasta el momento, no se conoce más detalles del doble del intérprete de “Sign of the times”.

En la plataforma de videos TikTok, el clip alcanza los más de 280 mil “likes” y más de 2 mil comentarios.

Harry Styles

Por su parte, el verdadero Harry Styles se encuentra en una encrucijada, debido a que recibió la invitación de participar en el “Planet Pepsi Zero Sugar”, evento previo al Super Bowl, pero sus fans, sobre todo de la comunidad LGTB, le han pedido que rechace esta participación por los actos de discriminación que la comunidad ha sufrido por parte de la NFL, que es la liga que lo promueve.

Con el hashtag #harrybackout, sus fans en redes sociales como Twitter han expresado su opinión al respecto.

Comentarios como “Ah, y no son sólo racistas. Googleen todo lo que hizo la NFL y van a ver las otras sorpresitas que dejaron” o “Honestamente están actuando muy dramáticamente al cancelarlo por esto. Él solo va a cantar y no quiere decir para nada que apoye todo lo que hacen”, se pueden leer haciendo uso del hashtag.