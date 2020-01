Christian Domínguez no descarta llegar a “Esto es guerra” con Pamela Franco e Isabel Acevedo

Christian Domínguez sigue relacionado a su pasado con Isabel Acevedo y lo último que ha sucedido es que el líder de la “Gran Orquesta Internacional” ha sido consultado sobre la posibilidad de formar parte de “Esto es guerra” al lado de su actual pareja Pamela Franco, pero también junto a ‘Chabelita’, con quien hasta hace unos meses tuvo una relación de tres años.

Fue durante el último programa de “En boca de todos” que el cumbiambero estuvo como invitado del programa de América TV para participar en un concurso imitando a Luis Miguel. En eso, la vidente Carmen Briceño vislumbró la posibilidad de que Isabel Acevedo aterrice en el reality de competencia como su nuevo refuerzo.

La vidente Carmen Briceño habló de la posibilidad que Pamela Franco e Isabel Acevedo se vean en "Esto es guerra".

Esto causó intriga en Christian Domínguez, pues se presume que Pamela Franco también habría recibido la misma oferta para formar parte de “Esto es guerra”.

En ello, interviene la vidente para acotar lo siguiente sobre un posible futuro de Pamela Franco en “Esto es guerra” junto a la popular ‘Chabelita’: “De momento no, porque van a tratar todos de estar en armonía, pero no dudo que en algún momento del programa a ella también propongan y se plantee (la posibilidad de estar) e ‘Esto es guerra’. Y no sé qué harás Christian (Domínguez), porque vas a tener a tus dos últimos amores frente a frente. Espero que ellas dos no conversen y vean cuáles son sus errores”.

Christian Domínguez se mostró escéptico sobre esta posibilidad.

Estas palabras generaron cierto malestar en Christian Domínguez, lo cual fue evidente en la expresión de su rostro, pero pronto trató de disimularlo y aseguró ya estar curtido en este tipo de situaciones, y añadiendo que él es ahora el manager de Pamela Franco sabrá manejar cualquier situación que se presente.

Pero, y para echar más leña al fuego, Ricardo Rondón, conductor de “En boca de todos”, agregó el siguiente dato que puso más incómodo a Christian Domínguez.

Christian Domínguez confesó ser el manager de Pamela Franco.

“Este lunes, la nueva temporada de ‘Esto es guerra’. Carmen Briceño ha dicho que Pamela Franco es casi un hecho al 99 por ciento y que la ‘Chabelita’ en un 75 por ciento”.

Ante esto, la vidente aseguró que ambas aceptarían trabajar juntas en el reality de competencia, solamente, por cuestiones de trabajo: “En un momento se dará, porque chamba es chamba”.

Pero Christian Domínguez no descartó la posibilidad de estar en “Esto es guerra” aunque eso implicase estar junto a Isabel Acevedo: “Si yo tengo que el llamado, por supuesto que sí. Es una responsabilidad”.

Sin embargo, señaló que esta posibilidad le parece, prácticamente, improbable: “Para que suceda ese panorama tienen que pasar muchas cosas. Es difícil que eso llegue a pasar”.