No desaprovechó la oportunidad. El actor Erick Elera utilizó las cámaras de En Boca de Todos para jugarle una broma a Christian Domínguez y recordarle uno de los incidentes que protagonizó con su expareja Isabel Acevedo.

El cantante de cumbia participaba de un segmento donde contaba detalles de su vida personal y profesional, cuando a través de un enlace en vivo apareció el recordado ‘niño cara de pez’.

Durante el programa, el conductor Santi Lesmes le preguntó a la actual pareja de Pamela Franco si envidiaba algo de Erick Elera, acertando un irónico comentario. “Yo creía que iba a decir que él (Christian Domínguez) envidiaba que Erick sí tiene todos sus carros”, dijo al aire.

Esto no le calló nada bien al cumbiambero que pidió no referirse sobre el tema; sin embargo, no esperaba que su amigo y colega aprovechara esto para jugarle una broma.

“Felizmente a mí no me han quitado ningún carro. Estoy muy agradecido por eso”, dijo Elera entre risas, que también fueron secundadas por Dominguez. Este último replicó amenazándolo en son de burla que “no lo hiciera hablar”.

Como se recuerda, la polémica por la camioneta de Christian Domínguez salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando el cantante denunció en los medios que su expareja Isabel Acevedo se negaba a devolverle un vehículo que estaba a su nombre.