The Strokes y King Of Leon en el Corona Capital Guadalajara

Las reconocidas bandas The Strokes y King Of Leon estarán presentes en la edición del festival Corona Capital Guadalajara 2020, que se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo. La organización del evento publicó esta tarde el afiche oficial en su cuenta de Instagram. Aquí te contamos quiénes estarán presentes en el esperado evento.

Las bandas más aclamadas serán The Strokes y King Of Leon. Los primeros , liderados por Julian Casablancas, volverán a suelo mexicano luego de su presentación en la segunda edición del Corona Capital, en el 2019. Por su parte, King Of Leon, encabezada por Caleb Followill, volverá luego de estar presente en Pa’l Norte 2019.

Festival Corona Capital Guadalajara 2020.

El Corona Capital Guadalajara 2020 iniciará el festival con las presentaciones de Foals, Blondie, Death Cab For Cutie, RÜFÜS, Miami Horrors, X Ambassadors, Friendly Fires, Little Dragon, Aluna George, Real State, Whitney, Bea Miler, Bahamas, Betty Who, Monolink, Cass Mccombs, Julia Holter, The New Regimen, Boombox y Savoir Adore.

El segundo día, el domingo 17 de mayo, se presentarán The Hives, Nick Murphy Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Andrew Bird, Young the Giant Digitalism, Washed Out, Wild Nothing, Beach Fosils, Rufus Wainwright, The Tallest Man On Earth, Shura, Soccer Mommy, Waxahatchee, Caroline Polachek, Margaret Glaspy y Gordi.

Las entradas en preventa estarán disponibles este 28 y 29 de enero. La venta general empezarán dos días después. El costo general de la fase 1 de los boletos será de 1800 pesos, mientras que el precio confort pass y banamex ascienden a los 2400 y los 3600, respectivamente.