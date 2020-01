Cecilia Bracamonte: “Informate antes de ir a votar” [VIDEO]

A puertas de celebrar las elecciones congresales, Cecilia Bracamonte pide a los peruanos que tomemos con responsabilidad nuestros votos y acudamos a las urnas informados sobre a quién vamos a elegir para que nos represente en el Congreso.

“Hemos salido del peor Congreso de nuestra historia. Eso no se puede volver a repetir por eso tenemos que informarnos sobre los candidatos a los que le vamos a dar nuestro voto. Les pido a todos los peruanos, por favor infórmate, si ya tienes elegido a tu candidato averigua sobre sus trabajos, quiénes son de su entorno, etc”, mencionó.

PUEDES VER “A Polo Campos vamos a darle el lugar que merece”

Cecilia aseguró que ella ya tiene definido a quien le dará su voto. “Tengo seleccionado los dos congresistas, son del Partido Morado, lamentablemente el líder de ese partido es Julio Guzmán quien nunca me gustó, pero como son elecciones congresales, me mantendré en mi decisión. Encima pasa la denuncia a Danieal Mora que también es de ese partido, por agresión a su esposa”.

En ese sentido, la criolla se pronunció sobre la ola de denuncias de agresiones hacia las mujeres. “Esas cosas no se hacen. Quisiera que me tocará uno para que veas como lo dejo. Las mujeres tienen que denunciar porque sino las matan. Tenemos que defendernos y denunciar. Sé que a veces la policía no actúa correctamente pero habrá otros que si, pero lo importante es no quedarse callada”.

De otro lado, Cecilia invitó al público al concierto que alista por el Día del amor. “El show se llama Romance, he seleccionado temas románticos así como valses festivos, boleros y por ahí otros géneros con los que los que quiero sorprender al público. El show será el 14 de febrero en el Centro de Convenciones Bianca Arena de Barranco”.