Aracely Arámbula y Luis Miguel protagonizaron un mediático romance entre 2005 y 2009 y producto de eso nacieron Miguel y Daniel.

Tras poner punto final a su relación, la actriz y el cantante se sumergieron en una eterna pelea, pues, la protagonista de “La Doña” acusó en reiteradas oportunidades al ‘Sol de México’ de su falta de compromiso como padre.

PUEDES VER: Aracely Arámbula y Fernando Colunga se juntan después de 20 años

Aracely Arámbula y Luis Miguel

En la actualidad, esa rencilla entre ambos no ha cambiado, pero Aracely Arámbula se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su carrera y no quiere que sus problemas con Luis Miguel le afecten en lo absoluto.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

Hace poco, la intérprete mexicana se presentó en el festival de cine de República Dominicana Cana Dorada, donde concedió una entrevista y habló sin tapujos sobre su actual situación con el famoso artista.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

Arámbula, sin titubear, aclaró si era cierto que pidió una pensión a su expareja. “No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, aclaró a las cámaras del programa Al Rojo Vivo.

Aracely Arámbula hace un pedido especial a Luis Miguel

Aracely Arámbula sabe que sus pequeños tienen derechos a muchas cosas por ley que, según ella, Luis Miguel no ha cumplido. Sin embargo, la actriz es consciente que hay puntos más importantes, como el afecto y el amor que Miguel y Daniel necesitan por parte de su padre.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

“Lo principal es lo que uno como padre quiere dar (…) El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, comentó.