Alexi Gómez, el nuevo futbolista del equipo Alianza Lima, es denunciado por Delany López a través de las cámaras del programa “Magaly Tv, La Firme“ por no pasar la pensión de alimentos a su hijo. En el avance del programa de la popular “Urraca”, la madre del niño acusa al futbolista de abandonarlo.

"Eres un cobarde. Sabes que tu hijo te necesita y no vienes a verlo”, asegura la joven. En las imágenes del avance se observa que la denuncia ha sido impuesta el 20 de este mes en el Primer Juzgado de Paz Letrado. El motivo sería la demanda de alimentos.

Primera denuncia salió el 2017

Delany López, denunciante

Lo que más llama la atención es que esta no sería la primera denuncia por pensión de alimentos que el futbolista recibe. En 2017, la misma Delany López lo hace por “abandono de hogar” y le exigía que cumpla con sus responsabilidades como padre. “Estoy exigiendo mis derechos. Quiera o no, seguimos casados, le estoy pidiendo lo que me corresponde como esposa y como la mamá de su hijo, que cumpla y yo no le hago más problemas", aseguró a un programa local.

Alexi Gomez fue acusado de infiel por expareja

Daniela Araujo, pareja anterior a la relación entre Alexi Gomez y Delany López también lo acusó de infidelidad con la ahora denunciante por pensión de alimentos.

Ante la pregunta de un periodista a Daniela Araujo de si el futbolista le fue infiel, ella respondió “Obvio, sí, eso es más que fijo, aunque él lo niegue”, indicó. El caso es del 2016, en la que el jugador fue expulsado de Universitario por ingresar a una señorita al hotel donde estaba el equipo.