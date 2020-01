Alfonso Herrera denuncia que conductor de Uber lo amenazó con una pistola

Alfonso Herrera, conocido actor mexicano, usó sus redes sociales para contar que fue víctima de un lamentable hecho cuando abordaba un taxi en Estados Unidos.

El exintegrante de la desaparecida agrupación juvenil RBD relató cómo sucedieron las cosas y la indignación que sintió tras ser ignorado por la empresa que brinda este tipo de servicios.

Alfonso Herrera denuncia que taxista lo quiso amenazar con una pistola.

A través de Twitter, Alfonso Herrera aseguró que vivió un terrible incidente al tratar de abordar un Uber en el país de Norte América. El conductor de la movilidad lo amenazó con sacar su pistola tras una discusión.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, escribió el actor, dejando preocupados a sus seguidores, quienes le pidieron que sea más claro con la situación que vivió.

“Pregunta… ¿Qué harían si un conductor de Uber te amenaza diciendo que tiene un arma en su coche? Por cierto, era un Nissan rojo. Yo amo Miami”, escribió en otro post, que generó mucha preocupación entre sus fans.

Ante esto, Alfonso Herrera se animó a contar lo que realmente pasó y, además, mostró su fastidio al no sentirse respaldado por la empresa que brinda servicios de taxis.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y Uber solo dice ‘lo siento, pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, escribió en otro Tuit.

