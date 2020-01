Yaco Eskenazi sintió celos de Diego Boneta cuando lo vio con Natalie Vértiz

Tras fuertes rumores de separación, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz reaparecieron juntos públicamente en el programa “En boca de todos” donde dejaron claro que su relación continúa viento en popa. Pero, lo que llamó aún más la atención fue que el conductor de TV reveló que sintió celos cuando vio a Diego Boneta junto a su esposa.

Al principio, la pareja contó que se encuentra atravesando un muy buen momento y su romance, pues, no pueden imaginar la vida sin su familia.

Natalie Vértiz envía respuesta a Rodrigo González por Yaco Eskenazi.

“La vida gira en torno a una sola persona: yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mi familia y quiero estar siempre con ellos. No me imagino amanecer sin mi hijo y agarrarle la mano a mi esposa, al otro lado de la cama... me voy a poner a llorar si continúo”, comentó Yaco Eskenazi en “En boca de todos”.

Por su parte, Natalie Vértiz detalló que “Es una bendición -no solamente Liam (su hijo)- tener una familia linda, un esposo conmigo, regresar a casa y estar con ellos, no hay nada que se compare con ese sentimiento, especialmente porque sabes quienes son las personas que te están esperando (en casa)”.

Sin embargo, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya" y la ex Miss Perú aceptó que, como en todo matrimonio, suelen tener problemas, los cuales están dispuestos a superar de manera conjunta.

Yaco Eskenazi confiesa celos de Diego Boneta

Luego de ello, Yaco Eskenazi fue consultado acerca de la comentada foto que publicó Natalie Vértiz junto a Diego Boneta, el protagonista de “Luis Miguel: La serie” en Instagram. A pesar de que lo negó anteriormente, esta vez el exchico reality confirmó que sintió celos del actor mexicano.

“Esa foto con Diego Boneta, cabeza con cabeza, me dio un poco de cólera, pero cuando después lo conocí, vi que no es tanta la diferencia, un puntito y medio me llevará con las justas”, expresó Eskenazi.