Rebeca Escribens no dudó en hablar fuerte y claro para decir lo que piensa acerca de Pedro Loli tras haberlo tenido en su programa el último viernes. La conductora evitó preguntarle sobre el tema de las infidelidades que provocaron el fin de su relación con Fiorella Méndez.

Sin embargo, durante el segmento, la actriz no pudo evitar mandar varias indirectas contra el cantante por sus supuestas infidelidades a su pareja Fiorella Méndez.

Asimismo, el lunes que presentó un informe acerca de las declaraciones del integrante del “Grupo 5” a los reporteros del noticiero, la conductora decidió expresar todo lo que sintió cuando lo tuvo en su espacio “América Espectáculos”.

“Pedro Loli estuvo acá el viernes y me sacó de mis casillas. Realmente quería decirle otras cosas que el horario no me permitía. Así que lo más gracioso que se me ocurrió fue sacarme el zapato y, nada… Darle un estate quieto, nada más”, dijo Rebeca Escribens

Al momento de presentar la nota dijo que el cantante es un cobarde porque nunca aceptaría su culpa: “Nuestros reporteros fueron a preguntarle lo que yo no me atrevo a preguntarle porque él es tan cobarde que jamás me lo va a decir. Jamás va a aceptar su culpa”, aseguró.

Además, luego de escuchar las declaraciones de Pedro Loli cuando mencionó que por el bienestar de su hijo mantendría su vida privada entre cuatro paredes y que trataría de hacer las cosas bien, la conductora le dedicó el siguiente mensaje:

“Lamentablemente todo esto ha surgido a raíz de un gran error tuyo, así que nada. Hay que asumir las cosas con responsabilidad, actuar de la mejor manera, algo que parece que has estado haciendo y lo que debo decir seriamente es que hay algo que tiene claro Pedro: su hijo es lo principal. Debiste pensar en él antes. Es mi opinión”, concluyó.