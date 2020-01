El cantante Ozzy Osbourne rompió su silencio y aclaró los rumores respecto a su salud. En entrevista para Robin Roberts y su programa Good Morning América, el rockero reveló que los médicos le diagnosticaron la enfermedad del Parkinson desde febrero del año pasado. "Es Parkin 2, que es una forma de Parkinson. Hay tantos tipos diferentes de Parkinson ", explicó secundado por su esposa Sharon.

"No es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. Y es como si tuvieras un buen día y luego un realmente mal día”, añadieron.

Ozzy y su esposa Sharon.

Durante la conversación Ozzy Osbourne dio detalles del tratamiento que lleva. "Hace casi un año, estaba en un estado impactante. Estoy tomando una gran cantidad de medicamentos, principalmente para la cirugía. Tengo entumecimiento en mi brazo y mis piernas se están enfriando. No sé si es el Parkinson o qué. Ese es el problema porque se cortaron los nervios cuando hicieron la cirugía. Nunca había oído hablar de dolor en los nervios, y es un sentimiento extraño ", dijo.

En otro momento de la entrevista, Ozzy Osbourne, confesó que lo que más le hace sentirse mal en este proceso, es no poder contribuir con la economía familiar. “Cuando veo a mi esposa ir a trabajar, que mis hijos van a trabajar, todo el mundo está haciendo, tratando de ser útil para mí, eso me deprime porque no puedo contribuir con mi familia. Pero ya sabes, ponlo de esta manera: estoy mucho mejor ahora que en febrero pasado. Estaba en un estado impactante”.