Miss Global 2020: Miss Colombia explica por qué armo escándalo en la final

Un video se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales como Facebook e Instagram, y muestra el enojo de la Miss Colombia Jesenia Orozco en plena ceremonia mientras gritaba que hubo fraude por parte de la organización del Miss Global 2020 celebrado en México.

“Es un fraude, el señor pagó, hay una gran corrupción en México, no es justo lo que están haciendo, es una falta de respeto con las mujeres que se han esforzado para estar aquí, tienen que ser justos” gritaba Orozco en medio de los aplausos de muchos asistentes y concursantes.

El video, grabado el 18 de enero, dio la vuelta al mundo y reavivó las acusaciones de fraude que le suelen hacer a las organizaciones de estos eventos.

Jesenia Orozco concedió una entrevista a un medio colombiano en el que explicó por qué reaccionó de tal manera y realizó una grave denuncia.

“Yo estaba molesta no por no haber ganado sino porque estaban haciendo una cosa injusta porque muchas niñas vinieron desde diferentes partes del mundo, de Irak, Afganistán para presenciar y vivir un momento agradable (...) el señor auspiciador en México paró el show porque dijo que tenía que ganar la niña de México como fuera, eso a mí me molestó” indicó.

Jesenia Orozco

Como se recuerda, Jesenia Orozco no toleró que se hagan cambios en las fases de eliminación. Todo empezó cuando se agregó a una candidata más al cuadro de las 10 finalistas, siendo la representante número 11 la de República Checa. Luego, en la siguiente etapa agregaron a 7 candidatas más, lo que provocó el enojo de la modelo.

La ganadora del certamen, a la postre, sería la representante de República Checa, según informó la organización del Miss Global, un concurso que permite la participación de mujeres que tienen hijos.