Han pasado 6 meses desde la polémica separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, quienes conformaban una de las parejas preferidas de los fans. Sin embargo, la historia de amor entre los actores quedó en el recuerdo, pues la cantante decidió iniciar una relación con Cody Simpson, mientras que el protagonista de “Los juegos del hambre”, hizo lo propio con la modelo Gabriella Brooks.

Es precisamente el reciente noviazgo de Liam Hemsworth lo que ha causado gran revuelo, hasta el punto de que la misma Miley Cyrus opinó al respecto. “Miley no está preguntándole a sus amigos mutuos sobre la nueva relación de Liam. Ella no quiere incomodar a nadie y no está controlando a Liam, ya que tienen muy pocos amigos mutuos con los que ambos hablan”, señaló una fuente cercana a la expareja para el medio Hollywood Life.

“Sin embargo, muchos de sus amigos eligieron uno de los dos lados y no se comunican con los demás después de la separación. Se comunicarán por aquí y por allá entre amigos, pero no para hablar sobre Liam y su nueva relación. La separación también fue dura para sus pocos amigos mutuos”, agregó la misma persona.

Además, el amigo cercano de Miley Cyrus y Liam Hemsworth detalló que ellos solían pelearse y reconciliarse continuamente por lo que su círculo íntimo pensó que volverían a estar juntos, pero el desenlace no fue el que esperaban.

Liam Hemsworth y Gabriella Brook

“Liam se dio cuenta de que quería un tipo diferente de esposa, una que fuera más tradicional y reservada y su familia realmente lo ayudó a dar el paso en el divorcio. Es más feliz pero extraña a Miley, su divorcio realmente dividió a algunos de sus amigos cercanos”, finalizó el informante.

De esta forma, queda claro que que Miley Cyrus no tiene ningún problema con el hecho de que su expareja continúe su vida sin ella, pues ella también la está pasando muy bien con su actual pareja.