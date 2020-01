Magaly Medina denunció amenazas a su equipo por parte del amigo de Carlos Zambrano tras darse cuenta que lo habían captado en una fiesta rodeado de mujeres sin su esposa Marcia Succar.

La conductora de televisión tildó de 'irresponsables' al seleccionado peruano y le recomendó que asuma su comportamiento por serle infiel a la madre de sus hijos.

Además, difundió los audios donde el amigo de Carlos Zambrano intenta sobornar a sus reporteros para comprar el ‘ampay’. “Tal vez con esos mermeleros podían arreglar, con este programa y conmigo, no en lo absoluto”, expresó la popular ‘Urraca’.

“El ‘ampay’ donde él está con una chica y lo van a ver así en esas imágenes. Van a ver las imágenes, que por supuesto no son con su esposa y todavía tener la gracia de decir ‘ese hombre tiene familia, por favor no le hagas esto, el hombre tiene familia’", continuó la conductora de televisión.

En el informe de “Magaly TV, la firme” se puso en evidencia que el amigo de Carlos Zambrano conocía a Marcia Succar, esposa del futbolista, por lo que se supone que él conoce de las presuntas infidelidades del ‘Kaiser’.

"Nosotros no le hacemos nada a la gente, son ellos, él, el jugador irresponsable dueño de sus actos (...) Yo no lo obligo a Carlos Zambrano ir a beber con una mujer, que no es su mujer”, agregó Magaly Medina deslindando cualquier responsabilidad por el accionar de Carlos Zambrano.

