Karen Schwarz es sorprendida por Ezio Oliva y sus compañeras en su cumpleaños

Karen Schwarz está de cumpleaños. La conductora de “Mujeres la mando” llega a los 36 años con un matrimonio feliz y una hija a la que ama junto al cantante Ezio Oliva.

La pareja es una de las más estables de la farándula peruana. La conductora de televisión se encuentra en avanzado estado de gestación, esperando con ansias a su segundo bebé.

PUEDES VER Ezio Oliva afirma que no quiere tener más hijos con Karen Schwarz

A través de Instagram, Karen Schwarz compartió imágenes de las sorpresas que recibió en el set de televisión de “Mujeres al mando”, por parte de sus compañeros de trabajo, donde llamó la ausencia de Jazmín Pinedo. Allí fue sorprendida con un arreglo de temática de la película infantil Frozen, favorita de la también exmodelo.

Por su parte, Ezio Oliva le envió un romántico mensaje en las redes sociales. El cantante peruano volvió a declarar su amor por ella y a confesar su admiración por sus logros como madre y mujer.

"Hace algún tiempo me enviaste esta foto, recuerdo que yo estaba en México y tú en Perú comenzando a trabajar temprano en la mañana. Me contabas lo cansada que estabas porque empezaban los síntomas del embarazo pero a la vez me decías que estabas tan agradecida por la oportunidad de ser parte del programa y amabas tanto lo que hacías que no había malestar que te detenga", relató el exintegrante de Ádamo.

“Con esta anécdota sólo quiero aprovechar en decirte una vez más que no somos perfectos como pareja y seguiremos teniendo mil y un diferencias todos los días pero con la misma seguridad te digo que la admiración que te tengo como Mujer, como Madre y como Profesional hacen que todo sacrificio valga la pena para seguir construyendo nuestro proyecto de vida. Te amo amor de mi vida, Feliz Cumpleaños Mamacita Linda y que Dios nos de la salud para celebrar muchos años más”, escribió Ezio Oliva.