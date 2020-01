John Kelvin se encuentra en boca de todos luego de que “Magaly tv, la firme” expusiera un video donde el cantante de cumbia aparecía bailando apasionadamente con una joven. Tras la difusión de estas imágenes, el artista se pronunció públicamente.

El cumbiambero aseguró al programa “En Exclusiva” que lleva tiempo separado de su esposa Dalia Durán y que tiene derecho de continuar disfrutando de su vida libremente. Sin embargo, precisó que seguirá mostrándose en público con la madre de sus hijos.

“Todo el mundo sabe que estoy soltero hace mucho tiempo, yo no sé a qué viene el tema. Yo me llevo bien con Dalia, es la madre de mis hijos, hemos tenido 12 años de relación y cinco de matrimonio. Es lógico que me vean con ella, en el cumpleaños de mis hijos, en la playa, porque es una costumbre, es normal. Yo ya hace mucho tiempo estoy distanciado de ella”, señaló.

Luego de ello, John Kelvin dijo que no dará información alguna sobre la joven que fue captada junto a él. “Prefiero no hablar de ella, no tiene nada que ver acá, ni ella ni nadie. Yo estoy de vacaciones y he salido a disfrutar un rato, como cualquier ser humano y punto”, aseveró el cumbiambero.

Esposa de John Kelvin desmiente al cantante

A pesar de lo mencionado por John Kelvin, Dalia Durán, esposa del cantante, aseguró que seguía teniendo una relación con este cuando se difundió el ‘ampay’ de “Magaly tv, la firme”.

“John, como adulto, se tendrá que hacer responsable de sus actos. Yo no pienso dar declaraciones por la tranquilidad mía y de mi familia. Si él no valora eso es asunto de él, yo por mi lado tengo que cuidar y respetar mi hogar. ¿Si estamos juntos? Claro que sí, vive conmigo, nunca hubo una separación. Ahora, si él dice eso, bueno, me parece muy raro”, manifestó.

“Yo estoy tranquila, pero no he tocado el tema con él, lo que tenga que conversar lo conversaré en cuatro paredes en su momento”, sentenció.