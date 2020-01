La actriz Renata Notni, protagonista de 'El Dragón’ reveló que cuando aún era una adolescente y estaba empezando en el mundo de la actuación, una actriz le “gritoneó horrible”, hecho que la marcó al empezar su carrera como artista, en la que se ha desempeñado cerca de 15 años.

Renata Notni contó la terrible experiencia en a la plataforma Tlnovelas. “Yo estaba superchiquita. Tenía, no sé, 14 años y una actriz me gritoneó horrible, me hizo llorar en el set”, manifestó la mexicana. La actriz detalló que la mujer, de 35 años en ese entonces, se puso “como loca” y le reclamó luego que Renata se distrajera por unos momentos.

“Ella estaba un poco bipolar, según yo tiene un carácter muy fuerte, es una persona un poco complicada y era una escena en donde yo le tenía que dar réplica. Hicieron mi lado primero y luego cuando iban a hacer su lado yo le tenía que dar réplica y justo se me cayó el apuntador y me distraje y no le di el pie”, contó Renata.

Su carrera empezó en el 2006, en la telenovela juvenil ‘Código Postal’. Dos años más tarde, formó parte del reparto de ‘Un gancho al corazón’, donde se produjo el incidente. Últimamente formó parte de la teleserie ‘El Dragón’, la cual acaba de concluir. En ‘Un gancho al corazón’, Renata fue compañera de trabajo de Danna García y Sebastián Rulli, quienes protagonizaban la telenovela. Además, fue compañera de Raúl Araiza y Laisha Wilkins, quienes tenían papeles antagónicos.

Además, la actriz reveló que la mujer utilizó calificativos contra ella, y que luego no soportó la tensión y se retiró a los camerinos llorando. “Se quita el apuntador y se pone como loca y me empieza a gritonear ‘eres una escuincla, qué falta de respeto, por qué no me das mi pie cuando me lo tienes que dar’, pero como loca. Y yo tenía como 13 o 14 años y empecé a llorar, nunca me la esperé y me salí corriendo directo al cuartito que nos daban ahí que era nuestro camerino”.

Después del escándalo, la madre de Renata Notni no pudo contener sus impulsos y reaccionó contra la experimentada actriz, quien también respondió. “Se pelearon y fue todo un show”, rememora Renata a sus 25 años. A pesar de las posteriores disculpas de la mujer, la experiencia fue traumática para ella, pues aún era muy pequeña, cuenta la agraviada, quien también mostró su discrepancia con esta clase de tratos a los menores.