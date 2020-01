Danna Paola es miembro del jurado del reality mexicano “La Academia”, donde suele ser entrevistada por los medios acerca del desenvolvimiento de los concursantes y los proyectos de su carrera. Durante la última emisión del espacio de TV Azteca, la artista fue consultada sobre una posible colaboración musical con la también cantante Belinda y sorprendió con su respuesta.

La protagonista de “Élite”, se mostró encantada con la idea de crear un tema junto a la intérprete de “Luz sin gravedad" y explicó que su intención no es “competir” sino disfrutar su trabajo como cantante. “Si se da la oportunidad yo feliz de la vida, de verdad, yo creo que es algo que los dos fandoms se volvieron locos y les encantaría. Es algo que, por supuesto que no descarto, me encantaría juntarnos a componer, las dos agendas yo creo que han de ser locura, pero ya encontraremos algún huequito”, señaló la también actriz.

Tras mostrarse entusiasmada con la idea, Danna Paola no descartó la propuesta de compartir escenarios con Belinda, en una fusión de ambos talentos para el espacio “La Academia”. “Estaría padrísimo, claro. Yo feliz de la vida”, aseguró.

Por otro lado, la cantante de 24 años alegró a sus fanáticos al comentar que está en camino el lanzamiento de su nueva canción, que trataría, al igual que “Mala fama” y “Oye Pablo”, de una de sus experiencias con sus exparejas. Yo escribo canciones muy bonitas a raíz de mis experiencias amorosas, en este caso Pablo, Mala Fama y mi próximo sencillo, que también es una experiencia muy divertida", adelantó.