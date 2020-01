La periodista Magaly Medina reafirmó en sus redes sociales que su nuevo ‘ampay’ dará que hablar. A través de sus historias de Instagram, la conductora de “Magaly TV, la firme” dio una inesperada confirmación antes de emitir el polémico video que involucra fuertemente al futbolista Carlos Zambrano.

“Esta noche no te puedes perderte el ampay a Carlos Zambrano y por su puesto a la que abraza muy cariñosamente no, no es Marcia, no es su esposa”, se pronunció la comunicadora.

PUEDES VER Carlos Zambrano y su esposa toman radical decisión tras ampay de Magaly Medina

Con esto, la popular ‘Urraca’ da por seguro que la mujer a quien besa el futbolista no se trata de su esposa y madre de su última hija. Cabe recordar que no es la primera vez que él está en vuelto en polémicos casos de presunta infidelidad.

Como se sabe, Carlos Zambrano está casado con Marcia Succar, quienes se mostraron juntos en la última edición de la Copa América realizada en Brasil.