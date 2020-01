Los protagonistas de “Once Upon In Time In Hollywodd”, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, asistieron a la gala de los Screen Actors Guild 2020, donde el ex de Angelina Jolie fue galardonado con el premio a Mejor actor de reparto. Ambos actores demostraron la gran amistad que que han cultivado tras compartir roles en la mencionada producción y revelaron los peculiares apodos que inventaron para llamarse mutuamente.

Durante una de las entrevistas en el ‘backstage’ de los SAG Awards 2020, Brad Pitt sacó a relucir su personalidad juguetona y reveló que llama ‘LDC’ a Leonardo DiCaprio, usando las iniciales de su nombre. Por su parte, el protagonista de “Titanic” no se quedó atrás y también inventó un sobrenombre para su colega.

“El me llama amante”, dijo Brad, “es un poco confuso pero le sigo la corriente”, añadió entre risas. La hilarante situación de los aclamados actores se produjo mientras daban detalles acerca del rodaje de la película de Tarantino.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio evidenciaron su cercanía con hilarantes apodos

Cabe mencionar otro de los hilarantes momentos protagonizados por el ex de Jennifer Aniston, fue cuando bromeó acerca de la película que catapultó a Leonardo DiCaprio a la fama.

“Quiero empezar agradeciendo a Quentin Tarantino. Esta película es una experiencia que nunca olvidaré... A mi cómplice, Leonardo DiCaprio, no estaría aquí sin ti… De cualquier manera, yo sí te hubiera compartido la balsa”, dijo Brad Pitt durante su discurso de aceptación de su premio en los Globos de Oro.