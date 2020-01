Brad Pitt, Jennifer Aniston: la historia del encuentro más esperado en Hollywood

Redacción Fama

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron tendencia mundial no precisamente por el cine ni por la televisión. Aunque los exesposos triunfaron en los premios del Sindicato de Actores (SAG), la atención se centró en el reencuentro, con la complicidad de la cuenta oficial del gremio que ‘tuiteó’ sus fotos felicitándose en el backstage. “Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder (aplicación para solteros)”, había dicho previamente el actor en el escenario del Shrine Auditorium de Los Ángeles, al recibir el premio como Mejor Actor de Reparto por Érase una vez en Hollywood. “Seamos honestos, fue un papel difícil. Un tipo que se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa. Fue muy descabellado”, bromeó.

Pero vayamos a los hechos. Tal y como apunta el diario El País, la foto más esperada no llegó en la alfombra roja, ni en el patio de butacas, ni sobre el escenario. Fue más informal: se realizó en el backstage y dejó ver la emoción y la ilusión de cada uno de los miembros de una expareja porque al otro le fuera bien. Y eso ha sido lo que ha enternecido al mundo. Igual que las imágenes en las que Pitt se queda entre bambalinas para escuchar, con la sonrisa pintada en la cara, el discurso de su exesposa.

Mientras tanto, la cuenta oficial de los propios premios SAG era quien tuiteaba varias de las imágenes. En estas, Brad Pitt (56) aparecía de traje negro, camisa blanca y sin corbata; y Aniston (50) con un vestido blanco de satén y se saludaban emocionados.

Él le cogía la mano; ella, por el gesto de su brazo izquierdo, parecía a punto de abrazarle. Tras esa foto, otra que hacía seguir la secuencia: ella se marchaba del backstage mientras él le agarraba el brazo cariñosamente, como queriéndola atajar para que no se vaya.

Casados entre el 2000 al 2005, Pitt volvió a hablar de su primer matrimonio en una entrevista a The New York Times cuando sostuvo que tras su separación de Angelina Jolie tuvo que acudir a Alcohólicos Anónimos para superar su adicción. Sobre Aniston, dijo que no supo sobrellevar el aspecto mediático. “Era incómodo, con esa mezcla de expectativas y juicios de valor. Me convertí en un ermitaño y decidí condenarme al olvido”.

No es la primera vez que Aniston y Pitt coinciden en una reunión mediática, ya sea de forma pública o privada.

El pasado febrero, cuando ella celebró sus 50 años, realizó una gran fiesta de cumpleaños a la que acudieron una multitud de amigos y entre los que se vio llegar a Pitt. Entonces, ella ya estaba separada de quien había sido su segundo esposo, el productor y actor Justin Theroux. Brad Pitt también estaba lidiando con el complejo proceso de divorcio de Angelina Jolie. Además, se reencontraron también la pasada Navidad, en una fiesta que dio Jen.

Los medios estadounidenses publicaron que volvieron a frecuentarse como amigos. “Brad contactó con Jen después de la muerte de su madre, y ella se sintió muy conmovida de que él entendiera lo difícil que era para ella. Están en contacto”, afirmaba una fuente.

Desde entonces, la prensa sensacionalista ha jugado una y otra vez a juntarlos, especialmente desde que hace un par de años ambos están solteros de nuevo. Aunque Pitt estuvo 12 años junto a Jolie (10 de noviazgo y dos de matrimonio), los medios amarillistas seguían pintando a Jennifer Aniston como la pobre despechada, la mujer triste sin hijos que andaba detrás de su eterno novio. Cansada de ser la ‘pobrecita’, Jennifer envió una carta abierta a los medios para denunciar esa situación, esa simplificación y todo el acoso mediático sufrido. Además, dejó bien en claro que fue feliz en sus dos matrimonios, pero que también lo es ahora que está soltera. “Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera”, explicaba en la revista Elle hace un año.

Hasta los amigos más cercanos, que han optado por el anonimato, han revelado que ambos “están en contacto a través de SMS y se llaman. Ambos han compartido una vida juntos y se respetan mutuamente”, dicen. Acaso será posible que, ¿donde hubo fuego cenizas quedan?