Renata Flores, una joven promesa de la música folk, sorprendió al público asistente al cantar en quechua el éxito de Billie Eilish, “Bad Guy”, en la celebración por el aniversario de la ciudad de Lima. Mientras el público grababa este único momento con sus celulares, la cantante, vestida con una blusa naranja y pantalón cargo, no dudaba en mostrar su conocimiento de este idioma.

Anteriormente Renata Flores realizó covers de “New Rules” de Dua Lipa, “When I Was Your Man” de Bruno Mars y de “The way you make me feel” de Michael Jackson en quechua “con la finalidad de revalorar nuestra lengua ancestral”, señala la descripción de uno de los videos colgados en Youtube.

PUEDES VER Billie Eilish cumple 18 años: datos desconocidos de la cantante que se ha vuelto un fenómeno musical

Renata Flores, oriunda de Huamanga, Ayacucho, se hizo conocida por formar parte del programa “La Voz Kids” en el 2014 y posteriormente, lanzar sus canciones “Tijeras” y “Miradas”, trabajos que combinan trap y quechua. Actualmente tiene 18 años y está promocionando una nueva canción llamada “Qam hina”.

Renata Flores

El último lunes 20 de enero, la cantante peruana señaló en una entrevista para un diario local que en abril de este año sacará su primer álbum que se llamará “Isq’un” (“Nueve”) con nueve temas originales.

Por su parte, Billie Eilish acaba de revelar en su cuenta de Instagram las fechas de su primera gira por Asia con su tour “Billie Eilish, Where do we go? World Tour”. Los países seleccionados son Corea del sur, China, Taiwán, Japón, Filipinas e Indonesia. La joven de también 18 años escribió “Nos vemos pronto Asia” en el post que ya acumula los 4 millones de “likes”.