Anahí de Cárdenas reaparece en TV en medio de su lucha contra el cáncer

La actriz Anahí de Cárdenas ha demostrado gran fortaleza al luchar con actitud bastante positiva desde que fue diagnosticada con cáncer de mama. La artista ha comparte todos los detalles sobre su enfermedad y los tratamientos a los que se somete con sus fans en Instagram, pero esta vez lo hizo en televisión nacional.

Luego de varios meses, la actriz de “No me digas solterona 2” reapareció en la pantalla chica y reveló que viene reaccionando favorablemente a las quimioterapias que ha llevado, al contar una curiosa anécdota con su médico.

Anahí de Cárdenas no pierde comunicación con sus fans

“Todo va bien. Cada vez que llego a la oficina del doctor, él me dice ‘que increíbles tus resultados, te veo y digo no puede ser que te sientas tan mal si tus resultados están bien, actriz tenías que ser’”, relató.

Anahí de Cárdenas confesó que el compartir fotos y videos con sus fans en Instagram le sirve como catarsis. “Si puedo ayudar al resto y aportar un granito de arena en la lucha de todos, yo feliz. Constantemente trato de rescatar cosas positivas de lo que me está sucediendo”, señaló.

“Si algo puedo rescatar es la cantidad de gente linda y amorosa con la que me cruzo todos los días, que me dice ‘yo he pasado lo mismo hace 15 años, hace 20 años, sigo aquí, fuerza, vamos con todo’”, añadió.

Anahí de Cárdenas felizmente enamorada

Por otro lado, Anahí de Cárdenas se mostró bastante contenta al revelar qué fue lo que la llevó a presentar a su pareja en redes sociales. “Nunca puse ninguna foto de nosotros porque a él no le gusta salir en redes, él tiene su Instagram, pero está en privado. Mi amor es lo que es, hermoso", expresó.