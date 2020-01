La cantante Amy Gutiérrez continúa sumando éxitos en su carrera musical como solista. Esta vez, la exvocalista de “You Salsa” reveló que trabajará junto a Sergio George y Tony Succar, dos grandes personalidades de la industria musical.

En entrevista con el programa “América Espectáculos”, la intérprete de “Cómo se perdona” dio detalles sobre los proyectos laborales que tiene con el también productor de Yahaira Plasencia y el percusionista peruano ganador del Grammy.

“Estamos en conversación con Sergio George de hacer algo muy bonito. También estamos en conversación con Tony Succar”, comentó la artista.

Según comentó Amy Gutiérrez, por el momento se encuentra dedicada a varias actividades, por lo que espera desocuparse y poder trabajar al lado de Sergio George y Tony Succar.

"Tiempo es lo que tengo que tener. Tengo tantas cosas que quiero hacer que el tiempo se me va volando, pero a mis 21 años puedo decir, de corazón, que estoy agradecida por todas las oportunidades que se me están brindando y que no las voy a desaprovechar ni un minuto.

Por otro lado, la exintegrante de “Son tentación” anunció que en septiembre realizará su primera gira por Europa y que además se presentará en Estados Unidos y Chile.

Amy Gutiérrez debutará como actriz en “Princesas”

Amy Gutiérrez confirmó que demostrará su faceta como actriz en “Princesas”, la nueva serie que prepara Pro TV.

“(Interpretar a una princesa) Un sueño, creo de toda jovencita. es una oportunidad que voy a aprovechar al máximo. Todo sacrificio trae buenas recompensas”, expresó emocionada la cantante.