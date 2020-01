Yahaira Plasencia está a pocos días de estrenar su nuevo videoclip titulado “Cobarde”, nuevamente de la mano de Sergio George, su fiel productor y mánager. Por tal motivo, la salsera fue abordada por la prensa para que pueda responder interrogantes de su nueva producción.

Así también, los reporteros aprovecharon en preguntarle sobre su actual estado sentimental con el futbolista Jefferson Farfán. Las cámaras de “Mujeres al mando” presentaron una nota donde ponen en énfasis el tema de la relación de la cantante con el deportista.

Yahaira Plasencia Foto: Instagram

Uno de los periodistas le consultó sobre el “hilo rojo” que usualmente lo lleva en su muñeca, el mismo que lo vincula con el amigo de Paolo Guerrero. La “Patrona” no tuvo reparos en dar una respuesta para que dejen de especular si las cosas entre ambos van mal.

“¿Tú no lo ves? Ustedes saben siempre la uso, ¿para qué lo voy a mostrar?. No sé por qué están especulando si se ha acabado o no. Todo está súper bien”, contestó la intérprete de "Y le dije no".

Yahaira Plasencia da detalles de nueva canción

Respecto a su nueva canción, la salsera soltó una carcajada cuando le consultaron si existieron "Cobardes" en su vida. Esta pregunta fue en referencia a su nuevo tema musical.

"Yo creo que es lo que vende más y la canción es súper chevere, bien bonita”, sostuvo la salsera entre risas.

Yahaira Plasencia finalmente dejó en claro que está muy ocupada con toda la promoción de su nuevo lanzamiento. Se vienen cosas chéveres, vamos a estar todo full”, enfatizó.