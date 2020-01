Wendy Sulca: “Solo la educación nos puede liberar de los prejuicios”

Por: Janet López G.

Desde el inicio de su carrera, a muy temprana edad, Wendy Sulca ha sido víctima de comentarios discriminativos. Pero la cantante aprendió a no prestar oídos a todo comentario destructivo y, armada de autoestima, no se despegó de sus objetivos en su carrera artística. Ahora, como parte de la campaña ‘Cómodos con nuestra piel’, de Renzo Costa, busca contribuir con la erradicación del prejuicio social y concientizar a la gente sobre la no agresión en redes sociales.

¿Desde cuándo comienzas a ser discriminada?

Desde el inicio de mi carrera, desde que tuve exposición en las redes sociales. Mucha gente me escribía cosas feas. En el colegio también sufrí de bullying. Un compañero despreciaba mi música y me decía ‘serrana, no perteneces aquí’... Iba a mi casa a llorar. Fue el primer golpe duro que recibí.

¿Con qué herramientas te has defendido?

Mi familia ha sido mi gran apoyo. Mis padres me enseñaron a tener autoestima y a valorarme, a no prestar oídos a esa gente que solo se dedica a sembrar odio, me decían que lo peor que puedo hacer es caer en su juego. Me aconsejaron a enfocarme en los comentarios constructivos y a poner todas mis energías en mis objetivos.

¿Qué papel ha jugado la discriminación en tu crecimiento como artista?

De alguna manera retrasó mi carrera. Si fuera de tez blanca y pelo rubio, y hubiera empezado con el pop, habrían tomado en serio mi trabajo. Pero como no tengo esas características y empecé con la música andina mi crecimiento ha sido más lento. Hoy en día, siento que ya me toman en serio, eso lo veo reflejado en los ‘likes’ que recibo, en los comentarios o en las muestras de cariño tras cada concierto.

¿Con la música se puede combatir todo prejuicio social?

Sí, claro, y por eso tengo un tema que habla de la discriminación y la aceptación de la comunidad LGTB (Chao, chao, chao), pero solo la educación nos puede liberar de los prejuicios y más campañas como esta. Por eso comparto mi historia, para contribuir a ponerle un alto a la discriminación de todo tipo. Espero que algún día entendamos que somos un país de diferentes razas.

¿Y cuál es el trato que recibes como artista fuera del país?

A diferencia de aquí, afuera siempre han valorado mis temas... Ahora mi propuesta musical es fusionar la música andina con el reguetón para revalorizar nuestros sonidos andinos, ese es mi objetivo.

¿Qué proyectos se vienen?

Voy a lanzar mi tercer disco con algunas composiciones mías y con duetos con artistas reconocidos, uno de ellos es Rubén Albarrán. Y se viene un proyecto de actuación, así que pronto me verán en la TV.