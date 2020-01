Cantante venezolano alista gira en Perú [VIDEO]

Víctor Drija, uno de los artistas venezolanos más destacados regresa al Perú para realizar una gira promocional con su nuevo tema Hace lo que le da la gana, cuyo videoclip en poco tiempo ha logrado ya más de un millón de reproducciones en YouTube.

Drija, quien alcanzó la fama en toda Latinoamérica por su papel protagónico en la exitosa serie juvenil Somos tú y yo, se encuentra entusiasmado de regresar al Perú donde cuenta con una gran legión de admiradores.

El cantante y actor estará arribando a la capital este 30 de enero y visitará diversos medios para presentar sus nuevas canciones hasta el 8 de febrero. “Hace unos años visité Perú y me trataron de maravilla, así que estoy feliz de volver nuevamente a reencontrarme con el público”, indicó el venezolano que ya consolidado su carrera como solista con exitosos temas como: 1, 2, 3, ¿Dime qué pasa?, Amanecer y De ti no me voy a olvidar.