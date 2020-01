Filtran posible setlist de las actuaciones de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez paralizarán a todo el mundo el próximo 2 de febrero durante el medio tiempo del Super Bowl. Ambas estrellas del pop latino fueron invitadas para presentarse en el conocido partido americano para amenizar el descanso de 15 minutos.

Ni bien se dio a conocer la participación de las dos cantantes, muchos seguidores empezaron a deducir qué temas se escucharían en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami.

Shakira y Jennifer Lopez se presentarán el 2 de febrero en el Super Bowl.

Al parecer, los fanáticos de Shakira y Jennifer Lopez indagaron a fondo y consiguieron el supuesto setlist de las canciones que las artistas interpretarán en el evento.

Shakira y Jennifer Lopez

El papel se hizo viral en cuestión de horas a través de Facebook, Instagram y Twitter. Y según señalan algunos usuarios, la lista habría sido filtrada por los bailarines.

Get right, Waiting for tonight, Booty, I’m real y On the floor son las canciones que interpretaría Jennifer Lopez. Mientras que la colombiana amenizaría el evento con She wolf, Powerful, Chantaje, La tortura, Me gusta, Beautiful Liar, Whenever Whenever y Hips don´t lie.

La lista de las canciones que cantarían Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl.

Shakira y Jennifer Lopez se elogian mutuamente

Durante una entrevista sobre sus actuaciones en el Super Bowl, Shakira y Jennifer Lopez no dudaron en elogiarse por el trabajado que han venido haciendo durante todos estos años de trayectoria musical.

“Ella es una campeona en todo lo que hace. Será increíble compartir este momento con alguien como ella, que es úper trabajadora”, comentó la pareja de Gerard Piqué.

“Ella es una artista muy dinámica. Ella tiene un estilo propio, no hay nadie como ella. Yo sé que juntas vamos a llevar esta marca especial de lo que hacemos”, señaló por su lado la intérprete de “El anillo”.