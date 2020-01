Brad Pitt anuncia que presumirá en Tinder su victoria en los SAG awards 2020

Brad Pitt no para de brillar. Esta vez, el actor de 56 años bromeó sobre el SAG Award que ganó por mejor actor de reparto por “Once Upon a Time In Hollywood”. En su discurso señala que “agregaré esto a mi perfil de Tinder (aplicación para citas)” ante las risas de los asistentes, para luego hablar sobre su adicción al alcohol.

La estrella de Hollywood dio las gracias a su amigo Bradley Copper por los años de estar sobrio. “Si conseguí estar sobrio fue gracias a este tipo. Desde que lo hice todos los días han sido muy felices para mí. Te quiero y te doy las gracias por ello”. Cooper fue el encargado de alcanzarle el premio a su colega.

Asimismo, se mostró agradecido con Quentin Tarantino y el equipo de Once Upon a Time In Hollywood. “Quiero que sepan que veo todo, los veo a todos y su trabajo ha sido fascinante”, indicó.

Leonardo DiCaprio y su ex pareja Jennifer Aniston, quienes estaban entre el público, lo miraban atentamente.