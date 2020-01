Xoana González confiesa que Rodrigo González fue su amor platónico [VIDEO]

La modelo Xoana González, quien mantiene constante comunicación con sus fans en redes sociales, sorprendió al revelar en Instagram que Rodrigo González fue su amor platónico.

Luego de que la argentina publicara unas fotos en las que lucía su figura, el popular ‘Peluchín’ la criticó por supuestamente abusar del Photoshop para retocar su imagen.

Xoana González confiesa que Rodrigo González fue su amor platónico

Tras ver el mensaje de la exfigura de Latina, Xoana González se mostró despreocupada y aceptó que hizo uso del editor en sus instantáneas. Pero, lo que causó revuelo entre sus fans fue cuando reveló que el expanelista de espectáculos era su amor platónico.

“Caí en las volteadas yo también, vi las historias de 'Peluchín’ y hay un acordeón raro, sí reconozco que hay un acordeón raro. Así me pasaron las fotos, no lo sé, voy a echarle la culpa al fotógrafo (risas)”, comentó.

“Me siento halagada hasta si me críticas. Me encanta tu forma de ser y como te dije una vez: ‘si fueras hetero te entro como agua al Titanic’. Eras mi amor platónico, hasta que ‘Cachito’ me dijo que no seré de tu gusto jamás”, añadió la exchica reality sobre Rodrigo González.

Rodrigo González responde a Xoana González al enterarse que fue su amor platónico

Al leer la revelación de Xona González, Rodrigo González se mostró agradecido y decidió realizar una publicación en la que halagó a la polémica modelo por el amor que le tiene a los animales y hasta la calificó como un “ángel”.

“Ella me cae tan bien. Y es un ángel con los animales, loca genuina”, fue la cariñosa frase que le dedicó el popular ‘Peluchín’ a la argentina.