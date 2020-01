La reciente renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle han despertado la preocupación y expectativa de millones de personas que siguen el caso. Muchos han sido los artistas que se han pronunciado sobre el tema y los medios buscan declaraciones de quienes compartieron relaciones cercanas con los involucrados.

Cressida Bonas, actriz de 30 años, tuvo una relación con el nieto de Isabel II antes de la llegada de la protagonista de “Suits”. Tras ser consultada sobre la actual situación de su expareja, la también modelo tuvo una fuerte opinión al respecto.

Durante una entrevista con ES Magazine, Bonas se refirió a la deserción del príncipe Harry y Meghan Markle a la familia real, pero prefirió no expresar su parecer sobre la decisión de la pareja.

"No tomaría una posición al respecto, porque sería un titular. Quiero hablar sobre mi trabajo. Y también por respeto. ¿Como me sentiría si el zapato estuviera en el otro pie y fuera un ex hablando de mi?, aseveró la intérprete.

Cressia Bonas (Foto: AFP)

Del mismo modo, la artista mostró su molestia por las constantes preguntas que recibe sobre su exnovio. “A nadie le gusta ser etiquetado, sin importar sobre lo que sea o desde dónde venga. Los pesares y barreras para mí son cuando estoy tratando de hacer mi trabajo y la gente quiere hablar de él. He trabajado muy fuerte y amo lo que hago, solo quiero continuar. Pero es todavía algo con lo que tengo que pelear. Es como es. Tal vez la gente siempre me preguntará sobre eso”

La historia de amor entre el príncipe Harry y Cressida Bonas

La princesa Eugenie fue la encargada de presentarlos en mayo del 2012 y rápidamente se volvieron inseparables. Medios británicos reportaron que el duque de Sussex escribía a la joven durante su servicio militar en Afganistán. En el año 2013 fueron retratados en diferentes eventos juntos.

El duque y la actriz tuvieron una relación entre el 2012 y 2014. (Foto: AFP)

Sin embargo, la relación entre Harry y Cressida sufrió una crisis luego que la actriz visualizara el futuro de su relación durante la visita del príncipe Willian y Kate Middleton a Nueva Zelanda. “Cressida estaba completamente asustada... No había forma de que quisiera ese tipo de atención, y se lo dijo a Harry", expresó Katie Nicholl autora de un libro sobre la vida del duque.