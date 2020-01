Carlos Cacho indignado con novio de Michelle Soifer: “Se portó mal conmigo”

Hace algunos meses, Michelle Soifer empezó un romance con Giuseppe Benignini. Sin embargo, esta relación se vio opacada por los comentarios de algunas figuras públicas que criticaron al modelo venezolano, como por ejemplo Carlos Cacho.

Al ser consultado sobre la pareja de la exchica reality, el maquillador se mostró sorprendido y luego hizo un controversial comentario.

PUEDES VER: Mario Hart y Michelle Soifer protagonizan fuerte discusión contra Carlos Cacho en vivo

“¿Giuseppe? pero él se llama Gregorio. Quizás se ha cambiado de nombres”, expresó, de forma bastante irónica.

Carlos Cacho y Giuseppe Benignini

En otro momento, Carlos Cacho, quien tenía una cercana amistad con Giuseppe Benignini, dio a conocer que este vínculo llegó a su fin por una mala actitud que tuvo el venezolano con él. “Sí (dejó de ser mi amigo), cuando la gente se porta mal conmigo deja de ser mi amigo”, señaló, totalmente suelto de huesos.

Pero esto no fue todo, ya que el exjurado de “El artista del año” también fue enfático al mencionar que espera que el novio de Michelle Soifer le devuelva lo antes posible el dinero que le debe por un artículo que se llevó y nunca le devolvió. “Ojo, nadie se lleva nada sin querer. Eso fue muy consciente, pero nunca es tarde para pagar sus deudas”, aseveró.

¿Carlos Cacho volverá a la televisión?

Por otro lado, Carlos Cacho habló sobre la posibilidad de volver a la televisión. Según comentó, hasta el momento no tiene propuestas para regresar a la pantalla chica, pero le gustaría mucho que esto pueda ocurrir.

“No tengo ofertas para volver a televisión. A mí me motiva mucho trabajar, entretener, pasarla bien. Lo que hacía funcionaba y me dejó un sin sabor haberme ido sin poder despedirme del público. Es raro que te levanten un programa cuando está caminando bien. Ahora mucha gente me dice que me extraña y pregunta cuándo regresó”, manifestó.

CARLOS CACHO

Michelle Soifer defiende a Giuseppe Benignini de críticas

Michelle Soifer se mostró despreocupada por las críticas hacia su novio, el modelo venezolano Giuseppe Benignini y aseguró que el joven no es nada parecido a Kevin Blow, su expareja.

“La verdad, la gente va a criticar siempre porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Honestamente hay que seguir para adelante”, comentó. “Cada uno hace de su vida lo que quiera hacer. Estoy soltera. Puedo hacer de mi vida lo que yo quiera”, agregó ‘Michi’ en septiembre del 2019.