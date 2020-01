Kim Kardashian denunciará abusos del sistema legal estadounidense con nuevo documental

Kim Kardashian es una de las principales exponentes de la moda actual, pero también se ha convertido en una celebridad con una valiosa plataforma. Solo en las redes sociales cuenta con casi 158 millones de seguidores, quienes están atentos a todos sus pasos, esto lo sabe muy bien la estrella del clan Kardashian Jenner.

Sin embargo, la socialité parece no conformarse con la fama que ha ganado en la última década y ahora quiere usar su poder mediático para liderar cambios en la sociedad. Recientemente anunció que estrenará un nuevo documental donde expondrá las injusticias del sistema legal estadounidense.

Durante una conferencia de prensa, la hermana de Kylie Jenner compartió detalles sobre esta nueva producción que llegará a las pantallas a través de la plataforma Oxygen. “Kim Kardashian West: The Justice Project” abordará la crisis de reforma criminal que se ha presentado en Estados Unidos, país en el que abundan los casos de personas que consideran haber sido perjudicados por el sistema.

En el proyecto se contará la historia de muchos reos que recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Realmente me mantengo enfocada en los casos y las personas. Soy extremadamente compasiva. No lo hago por publicidad, realmente me importa", dijo la estrella de redes sociales y dejó en claro que sus intenciones no son comerciales. “Paso 20 horas a la semana lejos de mi familia y mis hijos, todos los días”, agregó.

Según lo comentado por Kim Kardashian, el nuevo material audiovisual mostrará una parte jamás vista del sistema de justicia. “Ves a los policías tratando de resolver un crimen, pero no lo ves desde la perspectiva de la persona que lo hizo”.

Cabe resaltar que el documental se estrenará el próximo 5 de abril a través de la plataforma Oxygen.