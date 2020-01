Hace pocas horas, Justin Bieber utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un tierno mensaje de amor a su esposa Hailey Baldwin, con quien se casó en una ceremonia íntima el pasado 13 de septiembre de 2018.

El cantante canadiense se valió de sus redes para demostrar todo el amor que siente por la modelo de 23 años. No obstante, el ex de Selena Gomez inició el mensaje aclarando que no lo hace con el objetivo de llamar la atención o aparentar algo que no es.

“No publico esto para probar nada, o para tratar de hacer que la gente crea que amo a mi esposa, ¡Simplemente creo que es algo honroso, reconocer públicamente a tu pareja! Es como si todos estuviéramos de acuerdo con reconocer un logro o premio, pero creo que tiene que haber algo turbio al decir algo públicamente sobre la persona que amas”, se lee en la primera parte del texto en Instagram.

Además, Justin Bieber resaltó la admiración que siente por su esposa Hailey Baldwin, a quien conoció cuando tan solo era un niño.

“No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. ¡Solo creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal! Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso”, finaliza la publicación.

El mensaje de cantante de pop se realizó a pocos días que Hailey Baldwin y Selena Gomez, la exnovia de Justin, coincidieran en una restaurante.

¿Hailey Baldwin acompaño a Selena Gomez a su celebración por el lanzamiento de “Rare”?

La semana pasada, Selena Gomez lanzó su álbum “Rare” y no tuvo mejor idea que celebrarlo en el restaurante “Craig’s” en West Hollywood, donde invitó a sus amigos más cercanos. Para sorpresa de muchos, a dicho lugar también asistió Hailey Baldwin, junto a Madison Beer, una de allegada de Gomez.

Aunque no se sabe si realmente Selena y la modelo compartieron la mesa, se confirmó que ambas permanecieron en el mismo local y a la misma hora.