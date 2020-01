Emily Vargas sobre Jefferson Farfán: “Es atractivo, tampoco soy ciega”

Jefferson Farfán continúa generando polémica luego de una supuesta separación con Yahaira Plasencia y su reciente vinculación con Emily Vargas, bailarina de ‘Alma Bella’.

La integrante de la agrupación de cumbia habló sobre el futbolista peruano, quien se fue captado en plena fiesta en su casa tras salir de una discoteca en Barranco.

“Yo estoy soltera desde fines de octubre del año pasado. Es cierto, terminé una relación de muchos años, pero yo no vivo del pasado”, señaló la bailarina de ‘Alma Bella’.

Emily Vargas reveló detalles de cómo se dio el encuentro con Jefferson Farfán. “Fui a bailar con mis amigas, me divertí y si la gente habla lo que sea, ya tendrán que responder ellos. Yo no estoy acostumbrada a hacer de mi vida un circo”, respondió.

Emily Vargas rompió su silencio acerca de vinculaciones con Jefferson Farfán

La cumabiambera negó tener algún romance con el seleccionado peruano; sin embargo, expresó su admiración por él.

“Es una persona que yo respeto mucho, al igual que todos los peruanos, simplemente hay admiración y respeto por él. Obvio que se le ve muy atractivo, tampoco soy ciega”, señaló Emily Vargas.

Emily Vargas se defiende

Por otro lado, prefirió ignorar los comentarios de la también bailarina Deysi Araujo, quien la acusó de ‘regalona y mentirosa’.

Emily Vargas, la bailarina involucrada con Jefferson Farfán

“Si ella quiere hablar de mí, me imagino que debe saber más de mi vida que yo, pero no le voy a responder. A mí no se me conoce como escandalosa, no voy a pelear con ella”, lamentó Vargas.