Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se hablan desde hace 10 años, asegura el hijo de los actores

Como muchos ya saben Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no mantienen una buena relación a pesar de tener un hijo en común llamado José Eduardo, quien acaba de romper su silencio sobre la relación que mantienen actualmente sus padres.

Durante una entrevista, el joven reveló que los famosos actores no se hablan desde hace una década a pesar del fuerte vínculo que les une.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se casaron en 1992.

El intérprete de 27 años se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le contó esta complicada situación que vive desde hace mucho tiempo.

“Hace años no hablan. Creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar, ya 10 años que ellos dejaron de hablar”, aseguró en el canal de YouTube de Castañeda.

José Eduardo, hijo de los actores, revela que sus padres no se haces desde hace una década.

Además, José Eduardo contó que, cuando él aún era menor edad y sus padres de veían en la obligación de comunicarse para coordinar sobre la situación de su hijo, jamás llegaron a un acuerdo y siempre terminaron faltándose al respeto.

“Yo me acuerdo perfecto que era llamada de 15 segundos y tenía la mentada de madre, entonces yo decía ‘no, es que de verdad no pueden hablar’. O sea, empezaban muy bonito. Yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono… 10 segundos más y ya era mentada de madre…”, confesó.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo solo tuvieron un hijo en común.

“A partir de los 18 fue como de ‘ya cumplió 18, ya no me marques, ya ahí quedó toda nuestra relación’ y ya””, agregó.

¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1996 en medio de una pelea por la custodia de José Eduardo.

La pareja puso punto final a su romance, luego que la actriz asegurara que el comediante la engañó haciéndole creer que su boda había sido real cuando en realidad fue una mentira.