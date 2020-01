Ernesto Pimentel comparte fotos de la fiesta por los seis meses de su hijo Gael

Ernesto Pimentel no oculta su amor por su hijo Gael, a quien acaba de hacerle su fiesta por sus primeros seis meses de nacido. El conductor de “El Reventonazo de la Chola” subió historias a su Instagram en las que se aprecia la decoración y personas que asistieron para el gran día.

De diferentes tonalidades de celestes y turquesas, osos de peluche, muchos globos y arreglos florales, el cómico demuestra la felicidad que le brinda la llegada de Gael a su vida.

La madre del niño es Miluska Jácome, mejor amiga y productora de la popular “Chola Chabuca”. Ella también estuvo presente en la celebración.

Fotos sacadas de Instagram

Hace pocos meses, el artista realizó un video presentando a su bebé a una revista peruana. El comentó el rumbo que desea para su ahora familia. "Mi futuro es yo haciendo lo mejor que yo pueda, el de Miluska haciendo lo mejor que ella pueda, y Gael usando lo mejor de nosotros para hacer su propia historia”, confesó.

A la reunión asistió la ex voleibolista Cecilia Tait

Por su parte, Miluska Jácome, madre de Gael afirma que al inicio no deseaba criar a un niño. “No me veía cargando a un bebé. Tenía proyectos familiares y laborales que cumplir. Vivía corriendo, trabajando en todo lo que podía para cumplir con las promesas que me hice de adolescente”, declara.

Sin embargo, cambió de parecer al ver sus metas y proyectos realizados. "Qué bonito sería tener un hijo con el hombre que conocí hace 22 años, con quien vivo desde que salí de mi casa hace dos décadas, con mi cómplice de vida”. Ella y Ernesto Pimentel se conocieron cuando la joven era practicante en “Risas y Salsa”, con 22 años de edad.