Sin duda Jennifer Aniston fue la estrella de la noche. Durante la ceremonia de premiación de los SAG Awards se robó la atención con su merecida victoria como mejor actriz por su rol en “The Morning Show”. Sin embargo, el momento que más trascendió fue el encuentro que tuvo con su exesposo Brad Pitt.

Muchos fueron los medios que quisieron tener sus primeras declaraciones luego del esperado suceso y poder ver su reacción al conocer qué hizo el actor de 56 años durante su discurso sobre el escenario.

PUEDES VER Salen a la luz imágenes comprometedoras de Brad Pitt y Jennifer Aniston en los SAG Awards

Como se sabe, mientras Jennifer Aniston agradecía por su estatuilla, Brad Pitt se encontraba dando una conferencia de prensa tras la victoria como ‘Mejor actor de reparto’ por su rol en “Once Upon a Time in Hollywood”. No obstante trascendió que el galardonado intérprete dejó de lado su conversación con los medios para ir a ver a su exesposa a través de uno de los monitores en el backstage.

Durante su entrevista con el medio Extra, la actriz tuvo un inesperado adjetivo cuando se enteró sobre el hecho.

“Cómo es compartir con tantos actores maravillosos, incluyendo a Brad, que estuvo aquí atrás mirándote [a través de los monitores]”, dijo la reportera americana. “Que dulce”, dijo refiriéndose al detalle de su expareja. “Todos hemos crecido juntos. Ha sido una noche muy divertida celebrando y animándonos unos a otros. [Como actriz] No se tiene mucho tiempo, pero es tan lindo salir, ponerte un bonito vestido y celebrar con tus amigos e inspirarte”, finalizó.

PUEDES VER El afectuoso encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt tras ganar en los Premios SAG [FOTOS]

Jeniffer Aniston también se refirió a las frecuentes suposiciones sobre su acercamiento con Brad Pitt. Uno de los últimos rumores que se formaron señala que el actor de “Bastardos Sin Gloria” se uniría al elenco de “The Morning Show”, serie que ella misma protagoniza.

Ante esto, la popular ‘Rachel Green’ aseguró desconocer sobre este detalle, pero se mostró muy emocionada por la posibilidad. “Es más que bienvenido”, dijo.