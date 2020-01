Brad Pitt y Jennifer Aniston paralizaron la noche de los SAG Awards 2020 tras dejarse ver juntos ante cámaras durante la ceremonia.

Los exesposos asistieron a los prestigiosos premios, que celebró su edición número 26 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Brad Pitt y Jennifer Aniston SAG AWARDS

A pesar que los actores llegaron por separado; se encontraron en el backstage del evento luego que la actriz de 50 años consiguiera llevarse la estatuilla como ‘Mejor Actriz Serie de Drama’ por su trabajo en “The Morning Show”, serie de Apple TV+.

Y fue así que el mundo quedó en shock cuando la expareja se saludó mutuamente, ya que Brad Pitt también se consagró como el ‘Mejor Actor de Reparto’ en Cine por “Once Upon a Time in Hollywood". El tan espero reencuentro quedó inmortalizado en fotos, donde se pudo ver la confianza que estas dos estrellas aún se tienen.

Brad Pitt y Jennifer Aniston SAG AWARDS

No obstante, y antes que se pasara este hecho, hubo algo que llamó la atención: el famoso video donde Brad se quedó observando y escuchando el discurso de Jennifer Aniston tras ganar el SAG Award. En las imágenes se pudo ver que el actor se encontraba en otro ambiente y no en la ceremonia.

Resulta que el exesposo de Angelina Jolie estaba en medio de una conferencia de prensa luego de alzar un SAG. Sin embargo, en ese momento se anunció a ‘Jen’ como ganadora. La reacción de Pitt fue interrumpir la rueda para acercarse a un televisor y escuchar el discurso de Aniston.

Las imágenes donde a Brad se le observó maravillado viendo a su expareja en pantalla se volvieron virales.

Brad Pitt y Jennifer Aniston SAG AWARDS

¿Brad Pitt y Jennifer Aniston van a retomar su relación?

Una de las preguntas que se vienen tejiendo en los últimos mes es sí Brad Pitt y Jennifer Aniston se reconciliarán. Recordemos que la pareja se separó en 2005 en medio de rumores de infidelidad por parte del actor, quien fue involucrado con Angelina Jolie, a quien se le acusó de haberse metido en el matrimonio.

Brad Pitt y Jennifer Aniston SAG AWARDS

No obstante, los rumores nunca fueron realmente esclarecidos, pero Pitt, al poco tiempo, formó una numerosa familia con Jolie.

Sobre Brad y Jennifer, los actores solo han demostrado que tienen una gran amistad.