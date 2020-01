Brad Pitt revela cuándo se reencontrará con sus hijos para celebrar sus múltiples victorias

Brad Pitt ha estado arrasando en la presente temporada de premiaciones. Hasta el momento ha acumulado tres galardones como ‘Mejor Actor de Reparto’ en diferentes ceremonias: Globos de Oro, Critic’s Choice y recientemente en los SAG Awards.

Este hecho le ha valido ser el centro de atención de los medios internacionales, y también, de las críticas. Luego de su primera victoria, el actor de 56 años recibió gran número de comentarios negativos por omitir a sus hijos en su discurso de agradecimiento luego de obtener la preciada estatuilla.

Una fuente cercana al actor aclaró las dudas sobre este hecho al portal TMZ. ”Nunca menciona a sus hijos en público y quiere continuar así”, aseguró el informante. El motivo detrás de esta decisión habría sido guardar la privacidad de sus pequeños y no generar ningún tipo de atención innecesaria hacia ellos.

Sin embargo, toda esta controversia aumentó el interés por saber cuánto tiempo en realidad pasa el galardonado intérprete al lado de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Know y Vivienne.

Brad Pitt y sus seis hijos

Durante una entrevista con el medio Entertainment Tonigth, Brad Pitt reveló cuándo finalmente se reunirá con sus engreídos para celebrar sus repetidas victorias.

“¿Cómo has estado celebrando este gran año y todo el reconocimiento que has recibido con la familia y los niños?”, preguntó la reportera. “No ha habido mucho tiempo de celebrar, sabes, lo llaman temporada [de premiación] por algo. Lo haremos cuando todo haya sido dicho y hecho”, indicó la expareja de Jennifer Aniston y aclaró que pasará tiempo con sus hijos una ves que hayan concluido todas las ceremonias.